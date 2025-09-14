◇陸上 世界選手権東京大会第2日 男子100メートル決勝（2025年9月14日 国立競技場）

男子100メートル決勝が行われ、23年ブタペスト大会3冠で昨年のパリ五輪金のノア・ライルズ（米国）は今季ベストの9秒89で3位に入ったものの、大会連覇はならなかった。スタート前には日本のアニメにちなんだポーズを決めるなど、“世界最速のオタク”は会場を沸かせた。

決勝レースのスタート前には「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空の必殺技である「元気玉」ポーズを披露。大歓声を浴びた。

スタートではやや出遅れ、中盤以降も伸びを欠いた。それでも意地の表彰台。レース後は米国国旗を手に会場を見渡しながら笑顔を浮かべた。国旗をまといながらおなじみの「かめかめ波」ポーズも披露した。

13日の予選は3組に登場し、9秒95の同組1位で準決勝進出。日本のアニメファンとして知られるライルズは、スタート前に名前がコールされると、かめはめ波ポーズを披露した。

決勝から1時間40分前の準決勝では、9秒92の1組1位で余力を持って決勝進出。スタート前に名前がコールされると人気作「呪術廻戦」のキャラクター・五条悟の「領域展開・無量空処」のポーズ。日本のファンを大いに喜ばせた。