◇セ・リーグ DeNA9−7巨人（2025年9月14日 横浜）

DeNAは2位を争う巨人に9−7で勝ち、3連勝。勝率を5割に戻し、巨人とのゲーム差を0とした。3点を追う4回に5連打など打者12人の猛攻で一挙6点を奪い、6回にも2者連続本塁打で突き放した。

2点差に迫られた9回1死一、三塁。代走・増田大へのけん制はセーフと判定された。これに三浦監督がリクエストし、リプレー検証の結果、判定が覆ってアウトになった。2死三塁とすると、最後は岸田を二ゴロに仕留め、逃げ切った。

三浦監督は接戦を制し、「本当に最後まで気が抜けなかったですけど、よく勝ち切ったと思います」と笑顔。9回のけん制の場面について、「（伊勢）大夢とTA（オースティン）が最後のけん制でしっかりタッチしてくれたので」と振り返った。

2位を争う巨人との本拠地2連戦の初戦で勝利。4回は打者12人で一挙6点を奪い、「みんながうしろにつなごう、つなごうというところで、ベンチも一体感を持ってやっていましたし、次に次にという良い攻撃ができたと思います」と納得の表情。

6回には代打・度会、蝦名と2者連続本塁打で追加点。「1点取られたすぐ裏でしたから、得点できたというのは流れ的にも非常に大きかったと思います」とうなずいた。