最強の敵を圧倒した技術の「差」　井上尚弥の進化に英メディアも愕然「アフマダリエフは失望するだろう。完全に圧倒されていた」

攻守でアフマダリエフを圧倒して快哉を叫んだ井上

規格外のポテンシャルで「群を抜いて強敵」とした猛者も圧倒した。

9月14日、名古屋のIGアリーナで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0で判定勝ち。卓越した技術力で挑戦者を最後まで翻弄した。

いつも以上に鬼気迫る表情を浮かべたモンスターは、直近3戦で3TKOを決めている強打を有するアフマダリエフと間合いを図りながら、慎重な立ち上がりを披露。ただ引いてばかりではなく、ガードが下がった瞬間にジャブとボディーストレートを放ち、ダメージを与えていった。

じりじりとした時間が続いた中で、終盤に入ってからも、小気味いいステップワークで対応した井上は、勝利をもぎ取りに行く戦術を徹底。敵陣営が「イノウエの方が強かった」と認めるしかないペースで試合を完全に掌握した。