最強の敵を圧倒した技術の「差」 井上尚弥の進化に英メディアも愕然「アフマダリエフは失望するだろう。完全に圧倒されていた」
攻守でアフマダリエフを圧倒して快哉を叫んだ井上(C)CoCoKARAnext
規格外のポテンシャルで「群を抜いて強敵」とした猛者も圧倒した。
9月14日、名古屋のIGアリーナで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0で判定勝ち。卓越した技術力で挑戦者を最後まで翻弄した。
【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥の撃破シーンをチェック
いつも以上に鬼気迫る表情を浮かべたモンスターは、直近3戦で3TKOを決めている強打を有するアフマダリエフと間合いを図りながら、慎重な立ち上がりを披露。ただ引いてばかりではなく、ガードが下がった瞬間にジャブとボディーストレートを放ち、ダメージを与えていった。
じりじりとした時間が続いた中で、終盤に入ってからも、小気味いいステップワークで対応した井上は、勝利をもぎ取りに行く戦術を徹底。敵陣営が「イノウエの方が強かった」と認めるしかないペースで試合を完全に掌握した。
これまでとは違う、スキルフルなスタイルを構築させた怪物の完封劇。その衝撃的な強さを目の当たりにした海外メディアでも、驚きの声が広まった。英日刊紙『The Standard』は「今日のような状態の“モンスター”に対しては誰であってもできることはない」と速報。井上の圧倒的な強さを伝えた上で「アフマダリエフはこの結果に失望することだろう。どの局面でも情熱に欠けるところはなかったが、最初のゴングから完全に圧倒されていた」と両雄の間にあった“差”を記した。
一部メディアで指摘された「衰え論」を見事に覆し、圧倒的な形でベルトを保持した井上。その規格外の強さの底はまだまだ見えない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]