ÉðµïÍ³¼ù¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎTKOÉé¤±¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ëÅ·¿´Àï¡ª¡©¥Í¥Ã¥È¡Ö°ìÃ¶ÅÓÀÚ¤ì¤¿¡×¡ÖÆ®¤¦Æü¤¬Íè¤ë»ö¤òË¾¤à¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡þWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô ÉðµïÍ³¼ù(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë4²óTKOÉé¤±¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å½é¹õÀ±¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï11¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢È¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡²¦ºÂ´ÙÍî¤ÎÉðµï¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î½é²ó¡¢ÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Ç¥¬¡¼¥É¤¬¶õ¤¤¤¿´éÌÌ¤Ø±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤½¤Î¸å¤âÁêÂÇ¤Á¤Ç´í¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ±¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇËÀÎ©¤Á¤Ë¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢È¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿ÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¤â¡¢±ó¤Î¤¤¤¿¡£K¡½1¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿»þ¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È1¤Ä¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£¥¥Ã¥¯½Ð¿ÈÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎTKOÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬°ìÃ¶ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÅ·¿´¤ÈÆ®¤¦Æü¤¬Íè¤ë»ö¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÅ·¿´¥ë¡¼¥È¤Ï¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£