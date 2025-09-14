「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の判定で下し、防衛を果たした。２者が１１８−１１０、１者が１１７−１１０をつける圧勝だった。

１２戦ぶりの判定決着となったが、ウズベキスタンの難敵を終始圧倒した内容に海外メディアも感嘆の声が上がった。最も権威があるとされる米「リング」誌は「イノウエは美しいボクシングパフォーマンスを披露した」と称賛。「爆発的なＫＯアーティストとして高く評価される井上だが、美しいボクサーであることは忘れられがちだ。中盤ラウンドが近づくにつれ、井上はオリンピック銅メダリストを翻弄し、鮮やかな単発のパンチで得点を重ね、一瞬一瞬をコントロールしていた。見事なボクシングスキルとリングＩＱを披露した」と、その完成度の高さを評した。そして来年６月に予定されている中谷潤人との試合について「井上にとって唯一の脅威」とし、「日本においてだけではなく、ボクシング界において最も魅力的なカードの１つ」と期待を込めた。

米スポーツ局「ＥＳＰＮ」は「全会一致の圧勝」、「完ぺきなパフォーマンス」と絶賛。「井上は素早く近づき、激しいコンビネーションを繰り出し、そして瞬く間に離れていく。彼のスピードと正確さは、まさに圧倒的だった」と舌を巻いた。

米「ｂｏｘｉｎｇｎｅｗｓ２４」は「１回からＭＪ（アフマダリエフ）は逃げる術がなかった。９回までには途方に暮れた様子だった」と井上の圧倒的な展開だったことを記し、「２人のレベルは違い過ぎた」と驚きをつづった。英「スタンダード」も「一方的な試合」と評し、最終ラウンドで井上の顔面をとらえたアフマダリエフの右について「それは少なすぎて、遅すぎた」と評した。