■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）

女子100m決勝が行われ、パリオリンピック™銅メダリストで、今季世界最高の10秒65の記録を持つ全米女王のM.ジェファーソン ウッデン（24、アメリカ）が再び今季世界最高の10秒61（+0.3）をマーク。23年世界陸上ブダペストでS.リチャードソン（25、アメリカ）がマークした10秒65の大会記録も更新し、初優勝を果たした。

3大会連続出場のジェファーソン ウッデンは、スタートダッシュを決めると、中盤までは横並びでレースを進めた。ラストスパートで一気にトップに踊り出ると、そのままフィニッシュ。世界陸上初制覇となった。

前日の予選は10秒99の組1着で突破していたジェファーソン ウッデン。同日行われた準決勝でも、全体トップの10秒73で決勝進出を決めていた。

2位は21歳のT.クレイトン（ジャマイカ）で10秒76、3位は、パリオリンピック™金メダリストのJ.アルフレッド（24、セントルシア）で10秒84だった。また、世界陸上通算10個の金メダルを誇り、今大会が最後の世界陸上となったS-A.フレイザープライス（38、ジャマイカ）は、11秒03の6位で幕を閉じた。

【女子100m決勝】

金メダル：M.ジェファーソン ウッデン（アメリカ）10秒61

銀メダル：T.クレイトン（ジャマイカ）、10秒76

銅メダル：J.アルフレッド（セントルシア）10秒84

4位：S.ジャクソン（アメリカ）10秒88

5位：S.リチャードソン（アメリカ）10秒94

6位：S-A.フレイザープライス（ジャマイカ）11秒03

7位：M-J.タルースミス（コートジボワール）11秒04

8位：D.アッシャースミス（イギリス）11秒08