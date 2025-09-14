オリックスは広島に0-9で敗戦

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が14日、3試合が行われた。イースタン・リーグでは楽天が日本ハムに9-4で勝利。初回に吉野創士外野手の犠飛で先制するも、先発・大内誠弥投手が4回までに4失点と逆転を許した。それでも5回にオスカー・ゴンザレス外野手の3ランで同点に追いつくと、6回には吉野の適時打と相手の失策などで一挙5点を奪い、突き放した。

打線は計12安打9得点と活発で、平良竜哉内野手は4安打、辰見鴻之介内野手、吉野、ゴンザレスがそれぞれ2安打を記録した。一方の日本ハムは、先発・山崎福也投手が5回4失点。2番手・石川直也投手が失策も絡んで5失点と流れを止められなかった。

オリックスはウエスタン・リーグの広島戦に0-9で大敗を喫した。先発・片山楽生投手は3回4失点（自責点3）。2番手の芦田丈飛投手も4失点と、序盤から広島打線に捕まった。打線は池田陵真外野手の二塁打、杉澤龍外野手の安打の2本に抑えられ、完封負けとなった。

ソフトバンクはくふうハヤテ戦に0-2で敗れた。先発・前田悠伍投手は2回に1点、6回に1点を失うも、7回2失点と粘りの投球を見せた。しかし打線が奮わず、5回以降は無安打に抑えられて完封負け。リリーフ陣は又吉克樹投手、田浦文丸投手が無失点でつないだ。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）