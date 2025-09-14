◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島６―８ヤクルト（１４日・マツダスタジアム）

広島は、ベテランの痛恨の適時失策で勝利を手放した。６回に２点リードから同点に追い付かれ、なおも２死一、二塁。右翼・秋山が、オスナの飛球をまさかの落球で勝ち越しを許した。６回は２死無走者から５失点で逆転を許した。打線も５点を追う７回、先頭・秋山から５連打４得点で１点差まで詰め寄ったが、及ばなかった。連勝は３でストップ。ヤクルトに３連敗となり、３位・ＤｅＮＡまで６ゲーム差。残り１２試合で２年連続の勝率５割以下が確定した。新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―逆転を許した６回は２死無走者から５失点。

「そうやね。まずアドゥワは、全体的にいいピッチングだったと思う。６回は２アウトから、ちょっと味方のミスというかわいそうな面もあったんだけど、全体的にいいピッチングだったと思います」

―秋山選手の失策が決勝点に。

「うーん。起用しているのは自分なので。ミスを恐れずに思い切ってプレーしてもらいたいと思います」

―ミス絡みで大量失点した中で打線は追い上げた。

「結果的にビッグイニングになってしまったけど、そのあとも最後まで諦めずに打線はいい攻撃ができていると思います」

―下位打線からチャンスをつくって１番・中村奨選手が２安打３打点。

「今日も（中村）奨成はいいバッティングだったし、（８回２死一塁から代打の前川）誠太も、よく四球をとってつなげたと思うし、いいものを見せてくれたと思います」