HSP新人の扱いに悩む夫、妻に相談した結果「かわいそう」意外な助言【ママリ】

このお話は、作者マミヤ(@mamiyang83)さんの夫が、HSP(繊細な人)の部下を持ち、部下への接し方に思い悩んだ経験を元に描かれたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『新入社員がHSPだと言ってきた』第5話をごらんください。

マミヤさんの夫がリーダーを務めるプロジェクトに、新入社員が配属されました。ある日、新入社員から「HSP」であることを打ち明けられます。困惑する夫に、妻が投げかけた言葉は…。

©mamiyang83

部下から「HSP」であることを打ち明けられ、対応に困っていた夫。マミヤさんは自分の思ったことを伝えました。



「部下への声掛けが必要」だと言うマミヤさんに対し、夫は「自分から質問することが必要」だと考えていました。それぞれ、考え方や感じ方がありますよね。どちらの意見も、もっとものように聞こえます。

