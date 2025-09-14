「ＤｅＮＡ９−７巨人」（１４日、横浜スタジアム）

巨人のリリーフ陣が打ち込まれ、２位を争うＤｅＮＡに逆転負け。ともに勝率５割となった。

２軍調整を経て先発した赤星は初回、先頭の蝦名の二塁打を浴び、桑原に死球、筒香に四球を与え無死満塁としたところで、わずか１２球で降板。球団は右肩痛を発症したと発表した。

緊急登板した平内は初回を併殺の間の１点にしのいだ。二回には打線が４点を奪い逆転。だが、ロングリリーフとなった四回に崩れた。１死から佐野の適時打、石上の適時二塁打など４連打を浴びて降板した。

１死二、三塁から登板した石川は林に同点適時打を浴びるとビシエドに四球を与えて満塁。さらに蝦名に押し出し四球を与え勝ち越しを許した。

２死満塁から登板したケラーも筒香に２点適時打を浴びた。四回は３投手が６安打３四球で６失点だった。六回は田中瑛が代打度会、蝦名に２者連続本塁打を被弾した。

打線は二回にＤｅＮＡ先発の藤浪を攻略。１死一、二塁からリチャードの左翼線に同点適時二塁打。さらにルーキー浦田のプロ初打点となる右前２点適時打、丸の中越え適時二塁打と打線がつながって４点を奪い一時は勝ち越し。藤浪をこの回まででＫＯした。３点を追う六回にはリチャードの１０号ソロで２点差としたが、その裏に失点した。九回は１点を返しなお１死一、三塁だったが、代走で出場していた一塁走者の増田大が痛恨の牽制死。反撃ムードが消滅した。