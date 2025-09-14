¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¥ª¡¼¥ë9ÉÃÂæ·èÃåÉ¬»ê¡ª¡¡¸½ÃÏ¹ßÎ×¤Î¥Ü¥ë¥È¤âÃíÌÜ¤¹¤ë»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¤³¦ºÇÂ®·èÀï¡¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡8¿Í·èÄê¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇÂ®¤ò·è¤á¤ëÄº¾å·èÀï¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ï·è¾¡¤¬22»þ20Ê¬¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½à·è¾¡¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÁ°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢º£µ¨¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â9ÉÃ75¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤éÍÎÏÁª¼ê¤â½çÅö¤ËÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ë¥º¤Ï¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È3´§¤Ø¤ÎÂè°ì´ØÌç¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥ó¥×¥½¥ó¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Àª¤È¤·¤Æ2015Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Î¥Ü¥ë¥È°ÊÍè¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê½Ð¤·¤¿8¿ÍÁ´°÷¤¬9ÉÃÂæ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿Ä¶¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎºÆ¸½¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÚÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¥¢¥«¥Ë¡¦¥·¥ó¥Ó¡¼¥Í¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡áPB9¡¦82¡¢SB9¡¦90¡ÊSF9¡¦96¡Ë
¥±¡¼¥¤¥ó¥½¥é¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¡áPB9¡¦88¡¢SB9¡¦88¡ÊSF9¡¦93¡Ë
¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡áPB9¡¦79¡¢SB9¡¦90¡ÊSF9¡¦92¡Ë
¥¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¡áPB9¡¦75¡¢SB9¡¦75¡ÊSF9¡¦85¡Ë
¥±¥Í¥¹¡¦¥Ù¥É¥Ê¥ì¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡áPB9¡¦79¡¢SB9¡¦79¡ÊSF9¡¦85¡Ë
¥ª¥Ö¥ê¥¯¡¦¥»¥Ó¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¡áPB9¡¦81¡¢SB9¡¦83¡ÊSF9¡¦86¡Ë
¥ì¥Ä¥£¥ì¡¦¥Æ¥Ü¥´¡Ê¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡Ë¡áPB9¡¦86¡¢SB10¡¦03¡ÊSF9¡¦94¡Ë
¥®¥Õ¥È¡¦¥ì¥ª¥È¥ì¥é¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¡áPB9¡¦87¡¢SB9¡¦87¡ÊSF9¡¦97¡Ë
¡ÚÃí¡ÛPB¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡¢SB¤Ïº£µ¨¥Ù¥¹¥È¡¢SF¤Ï½à·è¾¡¥¿¥¤¥à
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÎòÂåÍ¥¾¡
¢§1983Ç¯¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë
¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡10¡¦07
¢§1987Ç¯¥í¡¼¥ÞÂç²ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9¡¦93
¢§1991Ç¯ÅìµþÂç²ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¥«¡¼¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý9¡¦86
¢§1993Ç¯¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÂç²ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë9¡¦87
¢§1995Ç¯¥¤¥¨¥Æ¥Ü¥êÂç²ñ¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¡¡¡9¡¦97
¢§1997Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë
¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡9¡¦86
¢§1999Ç¯¥»¥Ó¥ê¥¢Âç²ñ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡9¡¦80
¢§2001Ç¯¥¨¥É¥â¥ó¥È¥óÂç²ñ¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë
¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡9¡¦82
¢§2003Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¥¥à¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡Ê¥»¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Í¥¤¥Ó¥¹¡Ë10¡¦07
¢§2005Ç¯¥Ø¥ë¥·¥ó¥Âç²ñ¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¬¥È¥ê¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡9¡¦88
¢§2007Ç¯ÂçºåÂç²ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥²¥¤¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9¡¦85
¢§2009Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥óÂç²ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¡ý9¡¦58
¢§2011Ç¯Âçî¹Âç²ñ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¡¡9¡¦92
¢§2013Ç¯¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë
¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¡¡9¡¦77
¢§2015Ç¯ËÌµþÂç²ñ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¡¡9¡¦79
¢§2017Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¬¥È¥ê¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡9¡¦92
¢§2019Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë9¡¦76
¢§2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡9¡¦86
¢§2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë
¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9¡¦83