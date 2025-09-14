60ºÐà¶¯ÌÌÇÐÍ¥á¡ÖËèÆü¥³¥¤¥Ä¤ÇÇã½Ð¤·¡×·ã¥·¥Ö°¦¼Ö¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¨¤¨ÁêËÀ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤¤Í¦»Ñ¡×
¹õ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ
¡¡60ºÐà¶¯ÌÌÇÐÍ¥á¤¬10Ç¯°Ê¾åËèÆü¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëà·ã¥·¥Ö°¦¼Öá¤Ë¸Ù¤¬¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¤¥Ä¤ÇËèÆüÇã½Ð¤·¡¡10Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤ë¥«¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¡»ä¤Ë¤ÏºÇ¹â¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÌî±ÑÍº¡£¹õ¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç°¦¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¼ï¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¥í¥´¤«¤é¥Û¥ó¥À¤ÎCC110(¥¯¥í¥¹¥«¥Ö)¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¤âÄ¹´ü½êÍ¼Ô¤¬Â¿¤¤à·ã¥·¥Ö¥Ð¥¤¥¯á¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°¤«¤´¤âÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËàËèÆü¥³¥¤¥Ä¤ÇÇã½Ð¤·á¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢À¸³è¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹! ºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤¨ÁêËÀ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤¤Í¦»Ñ¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤ÏÃæÌî¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¼ç±é¤ÎË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£