＜速報＞山下美夢有、岩井千怜が2勝目狙う 米女子ツアー最終R開幕
＜クローガー・クイーンシティ選手権 最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。日本時間午前9時35分にアウト、インともに第1組がコースへと飛び出していった。
≪写真≫全英女王・山下美夢有のドライバー痕はこうなっていた！
日本勢最上位はトータル14アンダー・3位タイにつける山下美夢有と岩井千怜。ともに米ツアー2勝目をかけて、山下が午後11時36分、岩井は同11時47分にティオフを迎える。トータル8アンダー・29位タイの畑岡奈紗は午後10時8分にスタート。トータル2アンダー・70位タイから巻き返しを図る竹田麗央は、同11時25分に10番からラウンドを開始する。インの第1組でスタートした古江彩佳はダブルボギー発進。トータル4アンダー・53位タイにつけている。今大会終了後には、10月から中国、韓国、マレーシア、日本を転戦するアジアシリーズ出場権がポイントランキングを基に確定する。【日本勢のスタート時間】■1番ティオフ22:08 畑岡奈紗23:36 山下美夢有23:47 岩井千怜■10番ティオフ21:46 西郷真央22:19 吉田優利23:03 勝みなみ23:25 竹田麗央
