俳優の伊藤沙莉さん（31）が13日、主演映画『風のマジム』の全国公開舞台挨拶に登場。共演したダチョウ倶楽部・肥後克広さん（62）の驚きの行動を明かしました。

イベントで、撮影で印象に残ったエピソードを聞かれた伊藤さんは「1個だけ、本当にとっても感謝していることがあって」とコメント。

撮影の舞台となったのは冬の沖縄。伊藤さんは沖縄について、“ぽかぽかして、すごく暖かい”イメージがあったそうですが「思いのほか寒かった」とのこと。伊藤さんは「半袖とかしか持っていってなくて、“結構終わったかも”と思っていて。そして、肥後さんとご一緒した時に、“沖縄って意外と寒いんですね”なんて話をしてたら、“そうだね”みたいな感じだったのに、次の時、2着ほど買ってきてくださって、服を」と、肥後さんとのエピソードを語りました。

続けて、「パーカーとロンTを買ってきてくださって。“そんなことあるんだ”と思って、めちゃくちゃ大事にしてます」と、明かしました。

沖縄出身の肥後さんは「いやいや…」と謙遜しつつ、「（撮影をしていた）去年12月は特に東京より寒いんじゃないかって。あと、ロケ地が風がね、冷たかったから。よかったです」と振り返り、伊藤さんは「感謝しています」と、改めてお礼を伝えました。

本作は、伊藤さん演じる主人公・伊波まじむが、純沖縄産のラム酒をつくるため、家族、会社、島民を巻き込んで奮闘する姿を描いた物語。肥後さんは、南大東島の島民・東江大順を演じます。