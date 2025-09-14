「ＤｅＮＡ９−７巨人」（１４日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡが２位・巨人との直線対決に先勝。両先発が早期降板した中、リリーフ勝負で逆転勝利を飾った。

先発・藤浪が制球に苦しんで日本球界復帰後最短ＫＯとなった。１点リードの二回、リチャードに同点二塁打を浴び、浦田には勝ち越し打を許すなど１イニングで３１球を要して４失点。日本球界復帰後ワーストの失点を喫すると、ボール球先行の苦しい投球だった藤浪の降板を三浦監督も決断。２回４安打４失点と先発としての仕事を果たせなかった。

それでも強力打線がこの日も奮起。３点を追う四回だ。オースティンから５連打で同点とすると、１死満塁で蝦名が押し出しの四球を見極めた。逆転に成功すると、さらに２死満塁で筒香が２点適時打を放ってこの回一挙６得点。打者１２人の猛攻で試合をひっくり返した。

さらに１点を返された直後の六回には代打・度会、蝦名が２者連続本塁打でさらに突き放すことに成功。前カードのヤクルト２連戦では２９安打１６得点と強力打線がこの日は巨人投手陣を飲み込んだ。

ＤｅＮＡは８月３０日にあった借金「７」をこれで完済。７月４日以来の勝率５割になり、２位・巨人とはゲーム差なしまで迫った。１５日の同戦にも２位浮上となる。