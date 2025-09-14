◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―１中日（１４日・甲子園）

中日は連敗を３で止めた。大野雄大投手が８回３安打無失点で自身５年ぶりの２ケタ勝利となる１０勝目。９回は松山晋也投手がリーグトップタイに並ぶ４１セーブ目を挙げた。２戦連続完封負けを喫していた打線は好投手の才木に苦戦し、６回まで無得点。今季ワーストタイの２５イニング連続無得点となったが、７回１死三塁で石伊が先制打を放った。以下は試合後の井上一樹監督の主な一問一答。

（自ら）

「大野に聞いて。俺しゃべることない」

―大野は１０勝目。

「何年ぶり？ ５年ぶりか！ 今日はもう大野に尽きるし、（連敗を）止めてくれた。残りが少ない中、やっぱり一つでも勝ちたいというところで、ベテランの大野がよう頑張ってくれた。それだけです」

―大野は５月２０日に横浜で２回途中ＫＯとなって以来の屋外球場での登板。

「そこはあまり、メディア含め、俺らを含め、意識を過剰にさせてしまってはいけないのかなというところもある。こっちは『屋内の方がええわ』とやってきたのが、こういう形になってんだけど。残り試合が少ない中で、また『屋内じゃなきゃダメだ』と言っている場合じゃないだろうという形で登板させた。そこはまた新たな『外でも投げれます』というところを見せてくれた」

―９回は松山に交代。

「あいつ（大野）の完封を取るか。でも松山は松山で、やっぱりセーブシチュエーションでは投げる気満々だから。そこでコーチも『やっぱり松でいきたいです』と言ったから、じゃあそうしよって」

―警戒していた佐藤輝を抑えた。

「テルだけがターゲットじゃないから、別にそこは。もちろん、軸だからね。でも、その前後に森下と大山という、やっぱり強打者がいるわけだから。あまり（佐藤輝だけを）クローズアップしてという形ではいけないと俺は思っている」

―石伊が先制打。

「たまたまや。インタビューなんか受けてるけど（笑い）。いやまあ、食らいついたという形が、いい結果に結びついたんじゃないですか」

―石伊は９月の打率が３割を超えている。

「そんなイメージあんまりないけど。あいつも新人とはいえ、それはもう、俺も容赦せんし。それはこの秋からまた来年の春にかけて、こいつをどれくらい鍛えたらええもんかということしか、俺の頭にはないから。もちろん要として、他のチームにも恥ずかしくないような形に成長させたいといつも思ってます」