嘘をついて辞める気!? 係から逃げるなんて絶対に許さない！【私たちの連絡係さん Vol.24】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。
さらに白田さんは「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と言い出し、その事実を黒木さんから聞かされた他のママたちは、白田さんを無視するようになる。
そんな中、突然、白田さんがバス通園をやめてしまう。すると、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命。係の大変さを知る黒木さんは「せめて手伝ってほしい」と頼み込むが、まるで相手にしてもらえず…。
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。
さらに白田さんは「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と言い出し、その事実を黒木さんから聞かされた他のママたちは、白田さんを無視するようになる。
黒木さんにどことなく感じる、ワーママへの劣等感。
その原因は、専業主婦として家にいるにもかかわらず、家事が苦手なことにあるのでしょうか。
「逃がしてやるもんか」だなんて、もはや獲物を狙うハンターに見えてきましたが…!?
(ツムママ)