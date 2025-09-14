※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との不適切な関係を疑われ夫婦の危機に陥りますが、実際に関係があったのは藤枝と芹でした。あくまで遊びで付き合っていただけの芹は藤枝との同棲を避けるため、夫に「慰謝料完済まで住まわせてほしい」と依頼。しかしその一言が逆鱗に触れ、1週間以内の退去を命じられます。さらに藤枝から「2人で住むアパートを契約する」と勝手に同棲計画を進める連絡が入ります。夫からも「藤枝のアパートに行けば？」と突き放されますが、古く狭い部屋での同居など考えられず拒否感を募らせます。そこで芹は、社内で馴れ馴れしく接してくる藤枝を意図的に無視し、「職場では話しかけないで」と毅然と告げるのでした。



■もう関係は終わった…分からせるためにはこれでいい

■新居探しは難航…■芹を尾行していたのは…!?芹は藤枝に対して冷たい態度を貫けば、いずれ自分への興味も薄れるだろうと考えていました。その一方で、一人暮らしを始めるための物件探しにも奔走します。ところが、思っていた以上に条件の良い物件は見つからず、安くて築浅の住まいはなかなかありません。焦りを募らせる中、芹の背後には不穏な影が――そう、尾行していたのは藤枝でした。彼は「2人で住む物件を探しているはず」と信じ込み、後をつけていたのです。(スズ)