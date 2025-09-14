◇セ・リーグ DeNA9−7巨人（2025年9月14日 横浜）

DeNAは2位を争う巨人に9−7で逆転勝利を収め、3連勝。勝率を5割に戻し、巨人とのゲーム差を0とした。先発の藤浪晋太郎投手（31）が2回4失点で降板。打線は3点を追う4回に5連打など打者12人の猛攻で一挙6点を奪い、6回にも2者連続本塁打で加点し逃げ切った。

三浦大輔監督は2回4失点で降板した藤浪晋太郎投手（31）について、「今日は立ち上がりは良かったですけど、2イニング目にちょっと合ってなかったんで、今日は早めに代えました」と降板理由を明かした。

3回から佐々木、坂本、宮城、森原、ウィック、伊勢と6投手のリレーで逃げ切り、「7連戦で6試合目。リリーフ陣も全員がいく準備をしてくれているし、みんなよくつないでくれた。持ち味を出してくれたと思う」と称えた。

▼藤浪 短いイニングでマウンドを降りてしまって本当に悔しいです…。せっかく先制してもらったのですが、ボール先行になり良いリズムをつくることができませんでした。この後チームが逆転してくれることを願っています。