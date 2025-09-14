妻の無痛分娩に反対していた夫が、考えを変えたきっかけは／夫ですが会社辞めました
ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は葉月家のエピソードをお届けします。
葉月圭太は幼い頃に母親を亡くしました。圭太の妻・香代は第二子を妊娠中。香代は産後の回復のことも考えて今回は無痛分娩にしたいと考えています。しかし母親の出産時の思い出話に思い入れがある圭太は、「普通分娩のほうがいい」「つらさがあるからこそ喜びも大きい」と無痛分娩に反対して、香代と口論になります。
ある雨の日に、圭太は子ども時代のことを思い出しました。雨の中を迎えに来た友人の母親が、自分が濡れるのも構わず子どもに傘を差してあげていたのです。そんな献身的な母親の姿が、子ども心に羨ましかったのだと気づいた圭太は…
圭太は自分が幼い頃に亡くなった母親の記憶にこだわるあまり、妻にも同じことを求めていた自分に気づいて反省しました。かつては不機嫌な態度で香代やユイを苦しめることが多かった圭太ですが、自分を変える努力で少しずつ理想の家族に近づいているようです。
※無痛分娩は麻酔によって痛みを和らげる方法ですが、まったく痛みがないわけではありません。メリット・デメリットについて十分に説明を受け、医師とよく相談した上で選択してください。
著＝とげとげ。