ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£¸½ºßÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤«¤éÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÆóµÜ¤µ¤ó¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Íò¤Ç2019Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤¿°ÊÍè¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ó¤ÆËÍ¤Îµ²±¤ò¼è¤êÌá¤¹Î¹¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ï¡Ë¤½¤ì°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦ÃÎ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Ê¡²¬¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆóµÜ¡ÖÌµ»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï2Æü¤Ë°¦ÃÎ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤äËÜÅö¤Ë¡¢Ìµ»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶áÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©²£»³¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤¢¤ì¸«¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤¢¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²¶¤â¡×¤È¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬ÀèÆü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£»³ËüÇî¡Ù¤Ë¡¢°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢ÉÔ°Â¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²£»³¤Î¾ì¹ç¤Ï²£»³²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ä¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë¡È¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¡É¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈºÇ°¤Î»öÂÖ¡È¤ò´í×ü¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ìµ»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£