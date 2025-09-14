NNNと読売新聞が今月13日から14日まで行った世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいかたずねたところ、1位は高市前経済安保担当相で29％、2位は小泉農水相で25％でした。

世論調査で、次の自民党総裁に誰がふさわしいか、去年の総裁選に立候補した9人のうち石破首相を除く8人の中から選んでもらったところ、高市前経済安保担当相が29％で1位、2位は小泉農水相で25％でした。3位は茂木前幹事長、河野前デジタル相の2人が7％で並びました。5位は林官房長官で6％、6位は小林元経済安保担当相で3％となっています。

自民党支持層に限ってみると小泉氏が33％で1位となり、高市氏が28％、河野氏9％、林氏8％、茂木氏6％、小林氏5％、の順でした。

総裁選で特に議論してほしい政策や課題は「物価高対策」が88％で最も多く、「景気や雇用」が85％、「外交や安全保障」が78％で続きました。「自民党改革や政治資金問題への対応」は65％でした。

総裁選の候補者は、他の政党とどのように連携していくか説明すべきだと思うか、には、「思う」が84％にのぼりました。

自民党と公明党の連立政権に加わるとするなら、どの政党が望ましいかを次の3つの政党で尋ねたところ、最も多かったのは、国民民主党で38％、次いで日本維新の会が21％、立憲民主党が20％でした。

石破首相の退陣は妥当だと思うか、たずねたところ、「思う」は64％、「思わない」が28％でした。

自民党支持層に限ってみると、「思う」は55％「思わない」は40％でした。

政党支持率では1位の自民党が27％で、8月下旬に行った前回から4ポイント上がりました。2位が国民民主党で9％、3位が参政党で8％、4位が立憲民主党で5％でした。

「支持する政党はない」は35％で前回から3ポイント上がりました。

石破内閣の支持率は34％で前回から5ポイント下がりました。「支持しない」は54％で前回から4ポイント上がっています。これを自民党支持層に限ってみると、「支持する」が63％、「支持しない」が29％でした。

石破内閣のおよそ1年間の実績については、「多少は評価する」が38％、「あまり評価しない」が36％でした。

■NNN・読売新聞世論調査

9月13日から14日 全国有権者に電話調査

固定電話 420人回答率56％

携帯電話 623人回答率34％

合計1043人が回答