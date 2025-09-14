こんなの待ってたァァッ！【ユニクロ】羽織るだけでオシャレ♡「秋っぽジャケット」

コーデに秋らしさを取り入れるなら、羽織るだけでグッと秋ムードが高まりそうな「ジャケット」をチェックして。【ユニクロ】から登場したジャケットは、コーデにプラスするだけで洗練されたおしゃれを楽しめそう。今回は大人女性の着こなしを格上げできそうなデザインを、ピックアップしました。

秋のカジュアルコーデをおしゃれに格上げ

【ユニクロ】「コーデュロイロングシャツジャケット」\3,990（税込）

柔らかそうなコーデュロイ素材を使用した、ロング丈のシャツジャケット。素材と色味で秋らしさを醸し出せそうです。ネックがすっきりとしたノーカラーデザインで首元レイヤードがしやすく、ネックレスも合わせやすい。ゆったりとしたシルエットなので、カジュアルコーデにさらっと羽織っておしゃれ見えが狙える一枚です。

洗練シルエットで大人女性の着こなしにマッチ

【ユニクロ】「ジップアップショートジャケット」\4,990（税込）

コンパクトな丈感と、ゆとりのある身幅が特徴のジャケット。襟と袖口の裏はコーデュロイ素材になっており、コーデのさりげないアクセントに。シンプルながらも都会的な印象を与えてくれる洗練デザインで、羽織るだけで着こなしが引き締まりそう。甘すぎない秋ジャケットは、大人のきれいめコーデでも活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：licca.M