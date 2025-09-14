パ首位のソフトバンクは１４日のオリックス戦（京セラ）に４―３の逆転勝ちを収め、優勝へのマジックを「１２」とした。連勝でカード勝ち越しを決め、これで今季のオリックス戦の戦績は１４勝３敗２分け。この日も好相性ぶりが際立つゲーム展開だった。

先発の有原航平投手（３３）が７回３失点で１２勝目（８敗）をマーク。３回に４安打を集められて３点を先取されたが、６回に打線が逆転に成功して自身２連勝を飾った。失点した３回以外はすべて三者凡退。右腕は降板後「先に点を与えてしまったが、４回以降は切り替えて投げることができた。何より逆転してくれた野手の方には本当に感謝したい」と振り返り、チームトップに並ぶ１２勝目を素直に喜んだ。

試合後、小久保監督は「（先に失点したものの）その後は全部、三者凡退。向こうに流れを渡さない投球だった」と右腕の踏ん張りをたたえ、８回以降は松本裕―杉山を投入しての盤石リレーに満足そうだった。２位・日本ハムもこの日勝ち、ゲーム差は２・５のまま。熱を帯びる優勝争いの中で、先発の柱を担う３３歳がきっちりと仕事を果たした。