SHELLY¡¡Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¸µÉ×¤ÎºÆº§Áê¼ê¤È¤â¸òÎ®¡Ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤Ë¤âÊ¿Á³¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ó£È£Å£Ì£Ì£Ù¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡×¤Î¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£È£Å£Ì£Ì£Ù¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢£²»ù¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â£±£¹Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¤È»ö¼Âº§´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï£¹ºÐ¡¢£·ºÐ¡¢£²ºÐ¤Î£³¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¥º§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡££Ó£È£Å£Ì£Ì£Ù¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë½÷¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¤¬Î¥º§¤ò¤·¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¤ì¤¿¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø»ä¤¬¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Î»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¸µÉ×¤ÈÌ¼¤Î´Ø·¸À¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éã¤ÎÆü¤ÈÊì¤ÎÆü¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¾å¤Î£²¿Í¡Ê¤ÎÌ¼¡Ë¤Ï¼Â¤ÎÉã¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡£Êì¤ÎÆü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤ËÊì¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤¬¡Ö¼Â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È£Ó£È£Å£Ì£Ì£Ù¤Ï¡Ö¸µÉ×¤¬·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡£Ó£È£Å£Ì£Ì£Ù¼«¿È¤â¸µÉ×¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤¬¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¡£¥É¥é¥Þ¤ä¤Ã¤¿¤é¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¶Ã¤¯¤È£Ó£È£Å£Ì£Ì£Ù¤Ï¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£