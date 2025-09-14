井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封した。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）2敗。米記者たちは、決着を待たずとも井上の完勝を確信した様子だった。

チケットは完売。1万7000人のファンが見守る中、運命のゴングが鳴った。初回から大歓声。井上はジャブ、ボディーストレートを放ちながらも、アフマダリエフの強打を避ける落ち着いた戦いぶりを見せた。4回にはワンツー、軽快なステップからの攻撃も披露。対するアフマダリエフも的確にパンチを顔面に入れる場面があった。

6回終盤、井上が強烈な左ボディ3連発。着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」が沸き起こった。7回にはノーガード、9回には笑顔を見せる余裕も。終盤突入の10回でも体の切れは全く衰えず。最終12回も全く隙を見せず、挑戦者を完封した。

試合中から本場・米国の記者は井上の勝利をほぼ確信した様子。米専門誌「ザ・リング」でPFPランキング評価委員などを務めるアダム・アブラモビッツ記者は「アフマダリエフは大言壮語のわりに大人しいパフォーマンスだな」と、井上がアフマダリエフを“沈黙”させている様子をXに記した。

また米専門メディア「ボクシングシーン.com」のクリフ・ロルド記者は「イノウエが彼を圧倒している。MJ（アフマダリエフ）が1ラウンドでも取らない限り、私はスコアを付けるのを辞める。彼は最後まで戦えるだろうか？ イノウエによってもたらされる人生最高の賞金を除けば、MJに残されたものはそれしかない」とXに投稿していた。

井上は元世界ヘビー級の伝説王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーに並ぶ世界最多の26連勝。5度目の4団体同時防衛は世界4階級制覇王者サウル・アルバレス（メキシコ）を超える世界最多となった。

判定勝ちは2019年11月のノニト・ドネア第1戦以来、6年＆12戦ぶり。プロ4度目だった。戦前から「今回は判定決着でもいい」「どんな形でも、どんな内容でもしっかり勝ちに行く」と語っていたが、アフマダリエフに見せ場を作らせない完勝を収めた。



