◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―１中日（１４日・甲子園）

中日・大野雄大投手が８回４安打無失点で１０勝目を挙げた。沢村賞に輝いた２０年以来、５年ぶりの２ケタ勝利。過去２年は計２勝だった３７歳は「きょうの１勝は特別ですね。２ケタ勝利は、投手にとってすごく大きいもの。まさか今年が始まる時は２ケタ勝利を挙げられると思っていなかったですけど、諦めずにきた結果」と喜びを語った。

自身も予想外の数字だが「でも、まだまだやれるんだとは思って（今季に）入った。大野を使いたいと思ってもらえるシーズンにはできていると思う」と復活をアピール。最近は４登板連続の白星で大台に乗せた。各タイトルで上位を争う才木との投げ合い。「なかなか点が取れない。我慢比べだと思って投げていた」と振り返り「序盤は逆球だらけで荒れていたけど、石伊が逆球もありながら、いい球を選択してくれた」と捕手に感謝。「才木くんも最多勝とか争っていて気合が入っていた。それで１―０は価値があると胸を張った。

９月１４日は１９年にノーヒットノーランを達成した日付だ。場所は違うが、同じ阪神戦。「それは知っていました。あしたがオカンの誕生日なので勝ててよかった」と笑顔を見せた。阪神戦は通算２２勝１１敗とカード別の最多勝利。今季も５試合で３勝０敗と“虎キラー”ぶりも健在だ。