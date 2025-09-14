◆プランスドランジュ賞・仏Ｇ３（９月１４日、パリロンシャン競馬場・芝２０００メートル、重）

今年の日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、北村友一騎手とのコンビで海外初戦（７頭立て）に臨み、道中４番手から最後の直線で抜け出して、勝利を飾った。凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を見据え、ここから始動。初めての欧州の馬場、初めて背負う５８キロを克服し、日本競馬の悲願であるビッグタイトル奪取へ弾みのつく結果となった。勝ち時計は２分１１秒６９。

２着には、前走の英インターナショナルＳで最下位６着だったダリズ（ミカエル・バルザローナ騎手）が続いた。ナフラーン（オイシン・マーフィー騎手）が３着だった。

クロワデュノールは昨年６月に東京競馬場で新馬戦を勝利。年末のホープフルＳでは無傷の３連勝でＧ１初制覇を飾った。クラシック１冠目の皐月賞は２着に敗れたが、１番人気に推された日本ダービーで人気に応えた。デビューから６戦全て北村友一騎手が手綱を執っており、凱旋門賞も同騎手とのコンビで臨む。

同レースは昨年まで３歳限定戦だったが、２０２５年からは古馬も出走可能になった。１着賞金は３万６６００ユーロ（約５９７万円＝フランスギャロ発表２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。

日本馬の出走は過去に１頭で、１９８５年に日本ダービー馬シリウスシンボリが６着となっている。昨年は無傷４連勝でオンブズマンが制し、今年プリンスオブウェールズＳ、英インターナショナルＳの２勝と飛躍した。

日本馬は今年の凱旋門賞にクロワデュノールを含む４頭が出走予定。先週７日にフォワ賞・仏Ｇ２を制したビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア＝オイシン・マーフィー騎手）。先月のギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２を制したアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ＝クリストフ・ルメール騎手）。１３日のアイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）で６着だったシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ＝坂井瑠星騎手）が控えている。