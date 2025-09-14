◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜）

２位の巨人は投手陣が崩れて痛恨の逆転負け。３位のＤｅＮＡにゲーム差なしに迫られた。１点を追う２回、ドラフト２位ルーキー・浦田俊輔内野手（２３）の２点適時打などで４点を奪い、藤浪をＫＯした。しかし、３点リードの４回に救援陣が捕まり一挙６失点。初回に先発・赤星が右肩痛で１死も取れず降板し、懸命の継投は実らなかった。また、この日昇格したドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が７回の守りからプロ初出場を果たした。

赤星がカウント３―１から投じた直球が外角に外れると、阿部監督が鬼の形相でマウンドへ歩みを進めた。初回無死一、二塁。筒香に四球を与え満塁のピンチを作った右腕と言葉を交わし、即座に降板を命じた。

１３０試合を終えて６４勝６３敗で２位の巨人は、３位・ＤｅＮＡと１ゲーム差。１３日の阪神最終戦（東京Ｄ）は投手陣が１０失点を喫し、苦しい展開を強いられる中で打線が奮起。最後は代打・坂本の逆転サヨナラ打で勝利をもぎ取った。

２位死守でのＣＳ進出に向けて負けられないＤｅＮＡとの直接対決２連戦。先発マウンドを託された赤星は、６月２９日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）を最後に白星から遠ざかり、５回４失点と打ち込まれた８月２４日の同戦後に抹消され２軍で調整。「いろいろな人にサポートしてもらった。それが結果に出るように頑張りたい」と意気込んで臨んだが、初回から暗雲が垂れ込めた。

無死満塁のピンチを招くと、わずか１２球で降板。しかし２番手で緊急登板した平内が嫌な流れを断ち切った。オースティンを二ゴロ併殺打に打ち取る間に１点を失ったが、佐野を一ゴロに仕留めて最少失点で切り抜けた。直後に打線が奮起した。ＮＰＢ復帰後初対戦となるＤｅＮＡの先発・藤浪に対し、左打者を並べる対策を取らず通常通りのオーダー。１３日に昇格したドラフト２位・浦田を「８番・二塁」で先発起用した策が的中した。２回１死一、二塁でリチャードが左翼へ同点適時二塁打を放つと、続く浦田が右翼へ勝ち越し２点適時打でプロ初打点。丸が中堅フェンス直撃の二塁打を放ち４点を奪った。

しかしリリーフ陣が４回に捕まった。平内、３番手・石川、４番手・ケラーが流れを止められず、打者１２人の猛攻を浴び６失点。逆転を許した。

反撃したい打線は、６回１死からリチャードがバックスクリーン直撃の１０号ソロを放ち１点を返した。９日の広島戦（東京Ｄ）で満塁弾を放って以来、３試合ぶりの一発。８年目で初の２ケタ本塁打を達成した。

直後の守備では１４試合連続無失点中の５番手・田中瑛が登板。しかし先頭の代打・度会、続く蝦名に２者連続本塁打を浴びて差は４点に広がった。

その後、２点差まで詰めよったが、届かなかった。