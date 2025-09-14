◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が、指名挑戦者の同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）に4回TKO負け。3度目の防衛に失敗した。

元世界2階級王者の京口紘人氏（31）は自身のYouTube「京口紘人 Hiroto Kyoguchi」を更新し、武居の減量苦を指摘した。

メディナが強敵という評価は関係者の間でも聞いていたというが、それでも武居の勝利を信じていた。

だが、京口氏は「（メディナは）武居対策がしっかり準備されていた」と指摘した。

武居が飛び込んで来たらフックで迎え撃つ。足を止めたら上からかぶせるフックで攻め込む。そしてノーモーションの右…。「練習してきたのが分かった」と振り返った。

その上で「武居選手には覇気が感じられなかった。僕が思うには減量苦があるんじゃないかな。小さい選手じゃないからね。（天心との）ドリームマッチはなくなったかな。おそらくスーパーバンタム級に上げると思う」と解説した。