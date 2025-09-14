◇プロ野球セ・リーグ DeNA9-7巨人(14日、横浜スタジアム)

巨人は投手陣が9失点と崩れ、DeNAとの直接対決2連戦の初戦を落とし、両チームのゲーム差がなくなりました。

8月24日以来の1軍登板となった先発の赤星優志投手は初回、3人目にフォアボールを出したところで、右肩痛のため降板のアクシデント。1アウトも取れずわずか12球でベンチに下がります。緊急事態に2番手としてマウンドに上がった平内龍太投手は、併殺の間の1点を奪われますが、最少失点で切り抜けます。

直後の攻撃では7番のリチャード選手や浦田俊輔選手、丸佳浩選手のタイムリーで4得点。相手先発の藤浪晋太郎投手を攻略します。

ところが4回、平内投手が4連打で2点を奪われると、3番手・石川達也投手に交代しますが、1アウト2、3塁から林琢真選手に同点タイムリーを献上。さらに連続四球で押し出しで勝ち越しを許します。なおも続くピンチでこの回3人目のケラー投手が、筒香嘉智選手にタイムリーを浴び、一挙6失点となりました。

3点を追う6回にはリチャード選手が自身初の2桁本塁打となる10号ソロ。しかし、直後の守りで田中瑛斗投手が度会隆輝選手と蝦名達夫選手に2者連続ホームランを許します。

巨人は8回に1点、9回にも1点を加えなおも1アウト1、3塁としましたが代走の増田大輝選手が1塁けん制でアウト。岸田行倫選手もセカンドゴロに倒れ敗れました。

これで2位につけているチームは64勝64敗3分で再び貯金が0へ。DeNAも63勝63敗5分と勝率を5割に戻し、両チームのゲーム差がなくなっています。