「娘の障がい年金を娯楽に使う卑劣な父親」お金を使い込む毒親からの夜逃げ【作者に聞く】
天候が不順な三連休はお家でのんびり漫画三昧！
子どもの頃から漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を描いている漫画家・宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)で公開している「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、依頼者の父親が娘のお金を使い込んだことについて話を聞いた。
今回の依頼者は、足に障がいがあり、車いすで生活している松下ホノカさん(25歳)。母親が亡くなってから父親が突然帰ってきて、ホノカさんの障がい年金や母親の遺産などを好き放題使い始めたという。
そんな父親に耐えかねたホノカさんは、勇気を出して夜逃げを決意。無職で1日中家にいる父親を警戒しながら、夜逃げ屋の社長と宮野さんは決行日を計画する。障がい年金の支給日に父親が飲み歩くことを聞き出し、その日に夜逃げすることを決めた。さらに、父親に1円も使わせないよう、障がい年金の振込先口座を止め、父親が解決に動いている間に逃げるという作戦を立てた。
この父親がホノカさんの障がい年金などを勝手に使っていたことについて、宮野さんは「家族の生活のため、食費や水道光熱費などに使うということなら理解できるが、自分の娯楽のために娘の障がい年金を使うというのは、卑劣なことだと感じた」と語る。「社長から聞いた話だと、こういったケースは過去にも何件か受けたことがあるらしく、闇の深さを実感した」と明かした。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
