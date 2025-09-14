タマ＆フレンズがストリートブランド「MAGICAL MOSH MISFITS」とコラボ！レトロかわいいキャラクターが大集結
1983年に誕生して以来、幅広い世代に愛される「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」が、「MxMxM」こと「MAGICAL MOSH MISFITS(マジカルモッシュミスフィッツ)」とコラボレーションすることがわかった。
【写真】80年代っぽさと毒のあるデザインが絶妙にマッチ！「タマ＆フレンズ」×「MxMxM」コラボアイテムを見る
2025年12月に発売予定の「タマ＆フレンズ×MxMxM SWEAT」(1万1550円)と「タマ＆フレンズ×MxMxM SWEAT PANTS」(1万1550円)、「タマ＆フレンズ×MxMxM LONG TEE」(6820円)は、「タマ＆フレンズ」をはじめ、「バイキンくん」「レッツチャット」「マリーン スカウツ」といった80年代生まれのレトロで懐かしいキャラクターにフィーチャーしたスペシャルデザイン。
「MxMxM」のトレードマークのスカルモチーフと、ほのぼのとしたキャラクターたちのギャップが最大の魅力！80年代のムードを令和らしく取り入れられる、遊び心のあるアイテムだ。
スウェットとスウェットパンツは、12.7オンスのほどよく肉厚なスウェット地。やわらかな裏起毛でこれからの季節にぴったりだ。ブラックとグレーの2色、スウェットはM、L、XLの3サイズ展開、スウェットパンツはS、M、L、XL、XXLの5サイズ展開で、セットアップでの着用もおすすめ。
ロングスリーブのTシャツは、ホワイトとブラックの2色、S、M、L、XLの4サイズ展開で、スウェットパンツとも合わせやすい丈感だ。
直営ショップ、オフィシャルEC、「MxMxM」の取り扱いショップ55店舗にて12月中旬より発売予定。現在、「MxMxM」のWEBショップでは先行予約を受付中だ。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Sony Creative Products Inc.
