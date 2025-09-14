◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）を判定3ー0で勝利。、男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座同時防衛を達成。ジョー・ルイスとフロイド・メイウェザー（ともに米国）に並ぶ、歴代1位の世界戦26連勝を飾った。

「もっと判定が接戦だったんじゃないかな？という印象でした」

試合後にアフマダリエフ陣営に少し不満を持っていた。

MJもモンスターの前に屈した。セミファイナルがまさかの早期決着となったため、アフマダリエフはセミファイナル終了後時点でまだグローブを着用するという段階だった。そのため異例のアフマダリエフの準備待ちという状況が起こった。

初回から“MJコール”と“尚弥コール”が交差して会場は大きく盛り上がった。その中で5Rには強烈なパンチを被弾しながら“来い来い”とアピール。6Rには尚弥をロープに追い詰める場面もあったが、尚弥の強烈ボディーに動きが止まった。その後は、徐々に技術戦の展開で、差が開いた。終盤も“来い来い”と余裕を見せるアピールもしたが、なかなかパンチを当てることは出来なかった。12R終了後には抱擁して称え合った。判定は2人が110ー118、1人が111ー117の0ー3の判定負けを喫した。

退場する際にはファンから大きな拍手が送られた。アフマダリエフはその拍手に手を挙げて応じた。

試合後の会見には、アフマダリエフはドーピング検査のために会見不参加。アントニオ・ディアストレーナーは「ダメージは全くありません。もちろんいいパンチあって当てられたパンチはあったが、そのパンチでダメージがあったかと言われればなかった。コンディションもいいし、士気もまだまだあります」とダメージは受けてないと強調した。

敗因については「単純に井上選手が強かった」とひと言で表現した。

さらに「井上は素晴らしい選手。どのようなスタイルでもできる素晴らしいファイターであることに疑いはない。我々もそのつもりでいた。この瞬間、試合では井上選手が強かった。少しスピードが劣っていたかな」と説明した。