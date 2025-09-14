DeNA¡¡µð¿Í¤È¥²¡¼¥àº¹0¡ª¡¡3Ï¢¾¡¤Ç¾¡Î¨5³äÉüµ¢¡¢Æ£Ï²4¼ºÅÀ±ê¾å¤â4²óÂÇ¼Ô12¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó6ÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA9¡Ý7µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Ï2°Ì¤òÁè¤¦µð¿Í¤Ë9¡Ý7¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢3Ï¢¾¡¡£¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¡¢µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò0¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÏÆüËÜÉüµ¢¸å¡¢ºÇÃ»¤Î2²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÂÇÀþ¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¤Ë5Ï¢ÂÇ¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô12¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¡¢ÀèÈ¯¡¦Æ£Ï²¤¬µð¿ÍÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ëº¸ÍãÀþ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ºÅÄ¤Ë±¦Á°¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢´Ý¤ËÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Æ£Ï²¤ÏÆüËÜÉüµ¢¸åºÇÃ»¤È¤Ê¤ë2²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1¡Ý4¤Î4²ó¡¢ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¤¿¡£1»àÆóÎÝ¤«¤éº´Ìî¤¬º¸Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¾¾Èø¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤ÏÀÐ¾å¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢ÎÓ¤ÎÃæÁ°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÂåÂÇ¥Ó¥·¥¨¥É¤¬»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢²ÜÌ¾¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£2»àËþÎÝ¤«¤é¤ÏÅû¹á¤Î±¦Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¤³¤Î²óÂÇ¼Ô12¿Í¤Ç°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡7¡Ý4¤Î6²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¡¦µÜ¾ë¤¬µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë10¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î6²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ÅÙ²ñ¡¢²ÜÌ¾¤Î2¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÇÂç¤¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢9²ó¤âÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£²¬ËÜ¤Ëº¸Á°ÂÇ¤È¤µ¤ì¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£ÂåÁö¡¦ÁýÅÄÂç¤Ø¤Î°ìÎÝ¤±¤óÀ©¤Ï¥»¡¼¥Õ¤ÎÈ½Äê¡£»°±º´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤Ã¤Æ2»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï´ßÅÄ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï3Ï¢¾¡¤Ç7·î4Æü°ÊÍè¤Î¾¡Î¨5³äÉüµ¢¡£µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò0¤È¤·¤¿¡£