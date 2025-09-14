【かわにしみきプロデュース】muice人気限定色チーク＆リップがついに定番化！
SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice」から、ファン待望のニュース！過去に限定発売され即完売となったチーク「ピュアミルティーピンク」と、リッププランパー「ヌーディーローズ」がついに定番化され、9月19日（金）より全国発売されます。パーソナルカラーを問わず使いやすい万能カラーが、毎日のメイクに新しい楽しさをプラス♡
人気チーク「ピュアミルティーピンク」が定番化
「ぽわんチーク」シリーズから定番に加わるのは、春の限定色として話題を集めた「ピュアミルティーピンク」（各990円・税込）。
さくらのようなふんわりピンクに青みをひとさじ加えた絶妙なカラーは、血色感と透明感を両立。サラサラのパウダーが肌にすっとなじみ、自然な発色が叶います。
チーク初心者にも使いやすいシアーな仕上がりで、上品な大人可愛さを演出できる万能カラーです。
「ヌーディーローズ」で大人可愛い口元に
「ちゅるリップランパー」からは、昨年の総選挙で第3位にランクインした人気カラー「ヌーディーローズ」（各990円・税込）が定番化。
粘膜カラーのピンクが肌色を問わずなじみ、ナチュラルな血色感をプラスしてくれます。高保湿×高密着でうるおいながら縦ジワを目立たせず、ふっくらとした唇に。
これ1本で仕上げても、お手持ちのリップに重ねても活躍してくれる頼れるアイテムです♡
定番化で手に入りやすく♡毎日メイクの味方に
限定発売のたびに即完売し、再販希望が絶えなかった2色が定番化されたことで、いつでも手に入れられるのは嬉しいニュース。
どちらもイエベ・ブルベ問わず、誰にでも似合う万能カラーだからこそ、毎日のメイクの定番になりそうです。
かわにしみきプロデュースのmuiceコスメで、ナチュラルなのに垢抜ける大人可愛いメイクを楽しんでみてください♪