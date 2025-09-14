日本人が驚く、フランス家庭の「質素すぎる夕食」。夜は料理を絶対に頑張らない理由
日本の食事スタイルは、朝・昼・晩ともにバリエーションが多く、栄養のバランスが取れていると思います。フランスに住まいを移した筆者も、渡仏当初は「美食の国フランス」での食事に胸を膨らませていました。
【写真】フランス家庭の「質素すぎる」夕食
一方で週末含む毎日のランチは、夕食よりもずっとボリューミー。食事時間もたっぷり取っていて、「ランチはパパっと済ませ、夕食は品数多め」という日本の習慣とは、まったく逆のリズムが存在していました。
フランスの家庭料理は、なぜこのようなスタイルになっているのでしょうか。
これほどゆったりとした休憩時間なので、パリのような都市部ではランチでも前菜・メイン・デザートとフルコースで食事を楽しむ人も。もちろんレストランだけでなく、テイクアウトを買ったり、自宅でランチを済ます人もいます。
ただ驚くのは、そのボリュームと内容。たっぷりの料理を、会話を楽しみながらきれいに平らげてしまう……。時間に余裕があるとはいえ、肉料理にお皿いっぱいのポテトやサラダなど、「昼からこんなに豪華でいいの？」というほどしっかりしたメニューが続きます。フランス人の食事は、1日のうちで「ランチに一番の比重を置いている」と言っても間違いではないでしょう。
というのも、フランス人の朝食が日本人に比べてとてもあっさりしているため。パン1個にヨーグルト、もしくはシリアルだけと、朝から料理をしないフランスでは、朝食も軽めであることが一般的です。
「お昼前にお腹が空かないの？」とフランス人に聞いたところ、ほとんどの人が「空く」と言っていました。では朝食をもっとしっかり食べればいいのに……と思う筆者ですが、これもフランスの食文化。午前中の空腹はランチに持ち越し、というイメージです。週末になると、平日よりもさらに量と時間が増えます。家族や友人との食事会ではランチメニューも超豪華。お父さんやお母さんが料理に精を出し、日本の「宴会」のような食事風景になります。
やはり皆、人（ファミリー）が集まりやすいお昼に重点を置くのでしょう。特別な日のディナーを除けば、フランスの家庭で1日の主役となるのは、夕食よりもランチなのです。
特にランチが豪華だった場合は、準備に忙しくて夕食時には「力尽きて」いるため、ごく軽いメニューにするケースがほとんどだと思います。
そんな筆者は以前、昼食から夕食までフランス人の家庭に招かれたことがありました。その際の夕食メニューは、昼間の残り物にサラダ、そして買ってきたお総菜を少し。サラダといっても、ちぎったレタスのみです。色とりどりで手の込んだサラダは、ほとんど作りません。
ということで、フランス人にとっての料理は「毎回頑張らなくていい」もの。3食のうちどれかを頑張れば、もうそれだけで十分です。料理に費やす時間を、心身の休息や家族とのおしゃべりに充てている人も多いのではないでしょうか。
例えばある日の夕食メニューは、温めたソーセージにマッシュポテト、そしてメロンでした。料理という料理はせず、切るか、焼くか、温めるか……本当に質素な夕食の風景です。
主食・主菜・副菜と、バランスよく食べる日本の食文化に慣れていた筆者は、そんなフランスの夕食を最初こそ寂しく思ったものです。ただ、慣れてくると、これが朝食からランチへと続く1日の流れの一部だと分かってきました。ランチのボリュームが多いので、「夕食はシンプルで良い」ということにも繋がります。
興味深いのは、こうしたスタイルがごく普通で、誰も不満を口にしないこと。もしフランス人が日本の夕食を目にしたら、その労力に皆が驚いてしまうかもしれません。
特に家庭での夕食は、日本人の想像以上に軽めで質素。フランスでは、オフィシャルな昼間にエネルギーを注ぎ、夜は自然とお休みモードへと移っていきます。働いた後は料理をせず、体力を温存したいと考える人も多いはずです。
こうしたスタイルを眺めていると、働き方や生活リズムに沿ったフランスの食文化が浮かび上がってきます。美食の国と言われるフランスですが、頑張るポイントとそうでないポイント、その線引きが意外なほど明確なのでした。
この記事の執筆者：
大内 聖子
フランス在住のライター。日本で約10年間美容業界に携わり、インポートランジェリーブティックのバイヤーへ転身。パリ・コレクションへの出張を繰り返し、2018年5月にフランスへ移住。2019年からはフランス語、英語を生かした取材記事を多く手掛け、「パケトラ」「ELEMINIST」「キレイノート」など複数メディアで執筆を行う。
(文:大内 聖子)
【写真】フランス家庭の「質素すぎる」夕食
フランス家庭は夕食が「ズボラ」しかし意外だったのは、各家庭での夕食がとてもシンプルなこと。「え、これだけ？」と心でつぶやくこともしばしばで、日本であれば「ズボラ」「手抜き」と思われてしまうような内容です。
フランスの家庭料理は、なぜこのようなスタイルになっているのでしょうか。
日本よりも長い、フランスの昼休憩フランスの人々を見ていてよく思うのは、「昼休憩をしっかり取る」文化が根付いているということです。働く人も、学生さんも、昼休みは1時間から1時間半、長いところでは2時間ほど。その間でランチをたっぷり食べて、残りの時間を同僚とのコミュニケーションや動画鑑賞、読書、昼寝の時間にあてています。
これほどゆったりとした休憩時間なので、パリのような都市部ではランチでも前菜・メイン・デザートとフルコースで食事を楽しむ人も。もちろんレストランだけでなく、テイクアウトを買ったり、自宅でランチを済ます人もいます。
ただ驚くのは、そのボリュームと内容。たっぷりの料理を、会話を楽しみながらきれいに平らげてしまう……。時間に余裕があるとはいえ、肉料理にお皿いっぱいのポテトやサラダなど、「昼からこんなに豪華でいいの？」というほどしっかりしたメニューが続きます。フランス人の食事は、1日のうちで「ランチに一番の比重を置いている」と言っても間違いではないでしょう。
朝食が「軽い」ためお腹が空いているしかしその理由は、お昼休憩が長いことだけではないようです。
というのも、フランス人の朝食が日本人に比べてとてもあっさりしているため。パン1個にヨーグルト、もしくはシリアルだけと、朝から料理をしないフランスでは、朝食も軽めであることが一般的です。
「お昼前にお腹が空かないの？」とフランス人に聞いたところ、ほとんどの人が「空く」と言っていました。では朝食をもっとしっかり食べればいいのに……と思う筆者ですが、これもフランスの食文化。午前中の空腹はランチに持ち越し、というイメージです。週末になると、平日よりもさらに量と時間が増えます。家族や友人との食事会ではランチメニューも超豪華。お父さんやお母さんが料理に精を出し、日本の「宴会」のような食事風景になります。
やはり皆、人（ファミリー）が集まりやすいお昼に重点を置くのでしょう。特別な日のディナーを除けば、フランスの家庭で1日の主役となるのは、夕食よりもランチなのです。
夕食は「残り物」「レンチン」が普通では夕食時には何が起こっているのでしょうか。筆者の感想としては、ランチでもごちそう、夕食でもごちそう、というフランス家庭を見かけたことがありません。
特にランチが豪華だった場合は、準備に忙しくて夕食時には「力尽きて」いるため、ごく軽いメニューにするケースがほとんどだと思います。
そんな筆者は以前、昼食から夕食までフランス人の家庭に招かれたことがありました。その際の夕食メニューは、昼間の残り物にサラダ、そして買ってきたお総菜を少し。サラダといっても、ちぎったレタスのみです。色とりどりで手の込んだサラダは、ほとんど作りません。
ということで、フランス人にとっての料理は「毎回頑張らなくていい」もの。3食のうちどれかを頑張れば、もうそれだけで十分です。料理に費やす時間を、心身の休息や家族とのおしゃべりに充てている人も多いのではないでしょうか。
平日の夕食もシンプル仕事をしている平日であれば、夕食はもっと質素になります。「残り物」「レンチン」「冷凍食品」は当たり前。共働き家庭がほとんどなので、簡単＆シンプルな食材がフランス人の強い味方となっています。
例えばある日の夕食メニューは、温めたソーセージにマッシュポテト、そしてメロンでした。料理という料理はせず、切るか、焼くか、温めるか……本当に質素な夕食の風景です。
主食・主菜・副菜と、バランスよく食べる日本の食文化に慣れていた筆者は、そんなフランスの夕食を最初こそ寂しく思ったものです。ただ、慣れてくると、これが朝食からランチへと続く1日の流れの一部だと分かってきました。ランチのボリュームが多いので、「夕食はシンプルで良い」ということにも繋がります。
興味深いのは、こうしたスタイルがごく普通で、誰も不満を口にしないこと。もしフランス人が日本の夕食を目にしたら、その労力に皆が驚いてしまうかもしれません。
夕食は軽めで「体力温存」日本人は3食ともに美しくバランスよく食べるイメージですが、フランス人の食事は、1日の中でもかなりのメリハリがあります。
特に家庭での夕食は、日本人の想像以上に軽めで質素。フランスでは、オフィシャルな昼間にエネルギーを注ぎ、夜は自然とお休みモードへと移っていきます。働いた後は料理をせず、体力を温存したいと考える人も多いはずです。
こうしたスタイルを眺めていると、働き方や生活リズムに沿ったフランスの食文化が浮かび上がってきます。美食の国と言われるフランスですが、頑張るポイントとそうでないポイント、その線引きが意外なほど明確なのでした。
この記事の執筆者：
大内 聖子
フランス在住のライター。日本で約10年間美容業界に携わり、インポートランジェリーブティックのバイヤーへ転身。パリ・コレクションへの出張を繰り返し、2018年5月にフランスへ移住。2019年からはフランス語、英語を生かした取材記事を多く手掛け、「パケトラ」「ELEMINIST」「キレイノート」など複数メディアで執筆を行う。
(文:大内 聖子)