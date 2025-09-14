パソコンの「タッチパッド」「マウス」結局効率がよいのはどっちなの？ プロに聞いてみた
ノートパソコンの操作方法の選択肢には、タッチパッドとマウスの2種類があります。どちらの方が効率がよいのでしょうか。
「All About」ノートパソコンガイドの上倉賢が、解説します。
（今回の質問）
タッチパッドとマウス、結局効率がよいのはどっち？
（回答）
タッチパッドとマウスにはどちらもよい点があるので、どちらがよいかは難しい問題です。それぞれの利点のよいところ取りをして、自分の利用目的や、そのときの状況に合わせて使い分けるのが一番かもしれません。
どういうことなのか、以下で詳しく解説します。
【表】パソコンは何年で買い替え？ 家電の寿命一覧
タッチパッドはほぼ全てのノートパソコンに搭載されており、マウスを接続せず、キーボードから手を離さずに利用できるのが最大の利点です。名称は各社異なることがあり、タッチパッドがよく使われています。
タッチパッドでは基本的な1本指でのマウスカーソルの移動に加え、2本指で画面スクロールをしたり、スマートフォンと同じようにピンチ操作でズーム調整したりすることができます。さらに3本指での操作や、タッチパッド自体が10キーになるなど、さまざまな機能が搭載されている場合もあります。
また、タッチパッド下部に物理的に独立したボタンがないモデルも近年は増えています。その場合、タッチパッドをタップするとマウスの左ボタン、2本指でタップすると右ボタンと同じ操作ができたり、タッチパッドの下部に左右ボタン機能が内蔵されていたりする製品もあります。
また、マウスには左右だけでなく中央にもスクロールホイールなど複数のボタンがあり、それぞれに自分の使いたい機能を割り当てることもできます。このホイール部分などを中央ボタンとして活用する3ボタンマウス前提のソフトも。とはいえ、3ボタンマウスが前提のソフトも、タッチパッドとキーボードを組み合わせれば使える場合があります。
それぞれ利点があるので、どちらかに決めるのもよいでしょうが、ノートパソコンの場合、それぞれの機能を理解した上で、利用状況に応じて便利な方をいつでも使えるようにしておくのがおすすめです。
この記事の筆者：上倉 賢
PC（パソコン）のニュースサイトがほとんどなかった10数年以上も前から、個人でノートパソコンに関する情報をWebで発信し続けている。それをきっかけに、現在はノートパソコン専門ライターとして活躍。新聞や雑誌などでもノートパソコン選びの執筆を行っている。
(文:上倉 賢)
