¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ä¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×¡¡ÂçÂÇ¼Ô¤âÆþ¤ê¹þ¤á¤º¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡ÈÆÈÀê¡É¤¹¤ëÆÃ°Û¤ÊµÏ¿
1°Ì¤«¤é4°Ì¤Þ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÆÈÀê¤¹¤ëµÏ¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 13¡¼7 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ËÆÃÂç49¹æ¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¼«¿È¤¬¡ÈÆÈÀê¡É¤¹¤ë°Î¶È¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡1-4¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥¦¥§¥Ö¤Î2µåÌÜ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤Î³Î¿®¥¢¡¼¥Á¡£º£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤Ç¤ÏºÇÄ¹¤È¤Ê¤ëÈôµ÷Î¥454¥Õ¥£¡¼¥È¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ114.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó184.4¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤ÎµÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÊ£¿ô²óÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê¤Ë¤è¤ëËÜÎÝÂÇ¿ô¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£1°Ì¤«¤é4°Ì¤Þ¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¥º¥é¥ê¡£1°Ì¤Ïº£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ç49ËÜ¡¢2°Ì¤Ï2021Ç¯¤Î46ËÜ¡¢3°Ì¤Ï2023Ç¯¤Î44ËÜ¡¢4°Ì¤Ï2022Ç¯¤Î34ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤âÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÈÅê¼ê¡É¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï1919Ç¯¤Î29ËÜ¤¬ºÇÂ¿¡£¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤ÎÆÍ½Ð¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯º£¸å¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¡×¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤È·É°Õ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë