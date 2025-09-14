◆3軍戦 西武2―4鷺宮製作所（14日、カーミニーク）

西武の野村大樹内野手（25）が鷺宮製作所との3軍戦に「1番・二塁」で出場し、フル出場した。4打席で無安打に終わったが、初回先頭で臨んだ第1打席で四球を選んで出塁。「内容的には悪くなかった」とうなずいた。

5月8日に出場選手登録を抹消された野村大は、腰痛のため6月22日のイースタン・リーグ、ロッテ戦を最後に2軍からも戦線離脱。シーズン中の手術を決断し、7月30日に「内視鏡下腰椎横突起形成術」を受けた。「実戦復帰まで2〜3カ月」と公式発表されていたなか、8月29日という異例の早さで実戦復帰（3軍・明治大学戦）を遂げた。

2カ月以上も実戦から遠ざかっていた野村大にとって、復帰から2週間経過した今は「感覚と実際の動きやタイミングをアジャストさせること」が最大のテーマだという。

「捉えられてはいるのですが、ヒットにならないというのは、どこかがズレているということ。これだけ長くピッチャーの球を見てないわけですから、どこかがズレるのは当たり前だとも思っているので、今はそれをどうアジャストするかを自分の中で試行錯誤しているところです。あとは、タイミングや変化球の見送り方もちょっと気持ち悪いものが若干あるので、そこさえ直ればという感じです」と説明した。

実戦の中で感じた感覚との「ズレ」は、多くの打席に立って埋めていくのが最善策だろう。最近は3軍だけでなく2軍の試合にも参加、フル出場もしている。「『1試合に最低1回、芯に当てよう』を目標に打席に立っています」とテーマや意識をしっかりと持ち、是が非でもで実戦感覚と体力を取り戻す考えだ。

離脱中は「今季中に1軍の戦力に」を最大目標に掲げてきたが、残りは17試合となった。「焦りはないと言ったらうそになりますけど」と素直に明かしつつ、力強いまなざしのまま続けた。「練習一つ、試合一つ手を抜かず、自分のできることのベストを尽くしてやっているつもりなので。それで出た結果に対しては後悔はないので」

この日の試合でも、誰よりも機敏に動き、打席での集中力も突出していた。そうした姿勢の一つ一つの積み重ねこそが、1軍復帰へと一歩一歩近づいていく。（上岡真里江）