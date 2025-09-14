¡Ö³ÑÅÙ¥¨¥°¤¤¡×à´Ý¸«¤»áÅêµå¤ËSNSÂç¶½Ê³¡ª31ºÐ¥×¥í¿ý»Î»Ïµå¼°¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥¨¡¼¥¹¡×
¥¬¥Ð¤Ã¤ÈÂ¾å¤²¡ªÌòËþÅêµå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ÖÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë31ºÐ¥×¥í¿ý»Î¤¬Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÂ¾å¤²Åêµå¤Ëµå¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¡¼¥Á¥±DAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿13Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È-DeNA (ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëM¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡£¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¹õ¤ÎÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÆ¬¤Î¾å¤Þ¤ÇÂ¤ò¾å¤²¤ÆÅêµå¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Î¡¼¥Ð¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥Ù¥ó¥Á¤â²¬ÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤½¤ï¤½¤ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë»Ïµå¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¥¹¥´¤¤¤Í¤§¡¢µÓ¤Î¾å¤¬¤ê¤Ã¤×¤ê¡×¡Öµå¾ì¤òËþ°÷¸æÎé¤Ë¤·¤¿ÌòËþ¤Î½÷¿À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤²¶¤¿¤Á¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡£¾Ð¡×¡ÖÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¤Î°ÛÌ¾¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì2¼¡¸µ¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö³ÑÅÙ¥¨¥°¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Öµå¾ì¤Î¤É¤è¤á¤¤âÇ¼ÆÀ¡×¡Ö·î°ì¤Ç»Ïµå¼°¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£