Çã¤¤´Ö°ã¤¨¤Ç186Ëü±ßÇÏ·ô¡ªÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæàÂÀ¤ÃÊ¢¤ª¿þÊ¬¤±á¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¹¬±¿¸Æ¤Ö¡×¡Ö´Ô¸µ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
»³ÀÑ¤ß¤µ¤ì¤¿¹ë²ÚÊÛÅö¤È¡ÖÆæÅö¤¿¤ê¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Ç¡Ö186Ëü8200±ß¡×¤ÎÆÃÂçÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Ä¶¹ë²Úº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡Öº£Æü¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¤Î¤ªÊÛÅö¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥é¥Ã¥¡¼¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±!!! ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À©ºîµ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¼êÇÛ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤È»³ÀÑ¤ß¤µ¤ì¤¿¹ë²ÚÊÛÅö¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#ÆæÅö¤¿¤ê¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤â¡ÖÆæÅö¤¿¤ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¼Â¤ÏÅÄÃæ¤¬Àè½µ¡¢¥Þ¡¼¥¯¥ß¥¹¤Ë¤è¤ëàÇã¤¤´Ö°ã¤¨á¤«¤é186Ëü8200±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¹¬±¿¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¡×¤¹¤ë·Á¤Ë¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¹¬±¿¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ä¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡Ö½Ð±é¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¥¹¥´¤¤! Åö¤¿¤ê¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£