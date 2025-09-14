【J２第29節】降格圏脱出を目ざす山口が２位の千葉を撃破！ 山形は富山に３−０完勝、秋田が愛媛に競り勝つ
Jリーグは９月14日、J２第29節の３試合を開催した。
降格圏の19位に沈む山口が、２位の千葉を２−１で撃破。河野孝汰のゴールで先制し、一度は追いつかれるも、終了間際の90＋６分に古川大悟が劇的な決勝ゴールを挙げ、13試合ぶりの勝利を収めた。
また、山形はホームで富山に３−０で完勝し、２連勝。秋田は３−２で愛媛に競り勝ち、３試合ぶりの白星を手にした。
J２第29節の結果と予定は以下のとおり。
▼９月13日開催分
札幌 １−５ いわき
仙台 １−１ 水戸
藤枝 １−１ 大分
甲府 ２−３ 鳥栖
大宮 １−２ 長崎
磐田 １−０ 今治
▼９月14日開催分
秋田 ３−２ 愛媛
山形 ３−０ 富山
山口 ２−１ 千葉
▼９月15日開催分
熊本 19:00 徳島
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
