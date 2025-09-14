Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°û¿©Å¹¤¬1Ç¯¤ÇÊÄÅ¹¡¢Çä¤ì»Ä¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥Ã¥«¥¤¤â¤Î¡×¤Ë¥Ü¥ä¥¡Ä6000Ëü±ß½é´üÅê»ñ¤â
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤¬¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÊÄÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«µÔÅª¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤ÏºòÇ¯1·î¤ËËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë²ñ°÷À©¥Ð¡¼¡ÖNEUTRAL¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡Ë¡×¤ò³«¶È¡£ÈÖÁÈ¤Ç²ÈÄÂ50Ëü±ß¡¢½é´üÈñÍÑ¤Ï6000¡Á7000Ëü±ß¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ±·î¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£¿Íµ¤¤Î¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¡¼Å¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¬¡¢»î°û¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤â¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÃÖ¤¤¤Æ¡£Å¹ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅ¹°÷¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î´«¤á¡£¡Ö¤³¤³ÀäÂÐ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ËÍ¡¢°ì±þ°û¿©Å¹¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÇ®¿´¤Ê°ìÌÐ¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡Ö°û¿©Å¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢°ìÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤¬¡ÖÌõÊ¬¤«¤é¤ó»Í³Ñ¤¤È¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È°ìÌÐ¤ÎÅ¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Ý½ÑÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡ÖÌõÊ¬¤«¤é¤ó¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ä¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤È¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ç¥Ã¥«¥¤¤â¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤¢¤Î¥Ç¥«¤¤¤ä¤Ä¡£¤¹¤ó¤´¤¤¥Ç¥«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤ÆÅ¹°÷¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»³Æâ·ò»Ê¤¬Å¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤ª¼÷»Ê¤âºî¤ì¤Þ¤¹¡×¤È°¥Î¥ê¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ï¤¤¤¤¤è¡Ä¤ä¤á¤è¤¦¤³¤ÎÏÃ¡×¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ø¤³¤ó¤ÀÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£