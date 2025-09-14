ÅÅ·âÎ¥º§¤Î²Öß·¹áºÚ¡¡·ëº§Åö½ê¤«¤é¤ª¤Î¤í¤±Á´³«¡¡4·î¤Ë¤ÏÉ×¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤â¡Ä
¡¡À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¡Ê36¡Ë¤¬É×¤ÇÀ¼Í¥¤Î¾®Ìî¸¾Ï¡Ê35¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ò14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¾®Ìî¤â¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²Öß·¤Ï2020Ç¯7·î¤ËSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£21Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬°ìÄê¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥Ù¥¿¤Ü¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢²Öß·¤¬´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤¿»Ø¥Ï¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÆ´¤ì¡¢¾®Ìî¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¾®Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¸å¤Ï»ä¤ËÂ©¤ò¿á¤¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤í¤±¤Æ¤¤¤¿¡£