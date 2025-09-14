◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子マラソンで、１７年大会以来２度目の出場の安藤友香（しまむら）は、２時間３５分３７秒で２８位だった。

両手をダラリと下げ、腕を大きく振らずに走る安藤の代名詞“忍者走り”で、中盤から２番手集団で１人抜け出した米国人選手の背中を追ったが、徐々に遅れ、２０キロ通過時点でトップとは１分２７秒差をつけられた。結局、最後までペースを上げることができず上位とは大きく離された。安藤は「自国開催でもあり最低でも入賞を、そして自分に後悔なくやり切ると目指して挑んだレースでしたが、ふがいない結果となってしまいました。自分が思い描いていた結果とはほど遠く、悔しい気持ちでいっぱいです」とコメントした。

１７年ロンドン大会のマラソンで世界大会にデビューしたが、１７位と世界との差を痛感した。２１年東京五輪は１９年ＭＧＣでは８位に終わり、マラソン代表からは落選。１万メートルで出場して２２位だった。世界で悔しさを味わいながらも経験を重ね諦めず８年ぶりに世界選手権の舞台に戻ってきたものの、世界の壁にまたしてもはね返された。安藤は「１５〜２０キロの段階で吐き気があり、以降乾嘔が続いておりました。後半は恥ずかしい自分の走りでしたが、それでもずっと『頑張れ』の声が消えることなく、その言葉に何度も救われ、ゴールまで無事にたどり着けました」と会場に集まったファンに感謝していた。