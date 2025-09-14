「ボクシング・ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

王者の武居由樹（大橋）が挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回１分２１秒、ＴＫＯで敗れ、３度目の防衛に失敗した。

試合後、武居は「ただ悔しい気持ちと、現実を受け入れられてない」と話した。「１回のダウンは正直あんまり覚えていない。そこからだんだん回復していったのは覚えている」といい、「最後止められてしまった。自分の中では正直まだできたというところがあるが、止められてしまうような流れにしてしまった自分が悪い。言い訳もないしメディナ選手が本当に強かった。パワーもあったし、対策もされていた。技術の差も感じた。本当に悔しいですね」と話した。

武居は１回残り２０秒でカウンターの右フックを浴びてダウン。何とか立ち上がって逃れたが、２回以降も左右の強いパンチを浴びた。４回はコーナーに追い詰められてアッパー７連発を被弾。崩れ落ちそうになったところでレフェリーが試合を止めた。

１回の被弾については「右のオーバー（ハンドは）気をつけようと思っていたが、まだどうだったか分かっていない。警戒はしていました」と振り返った。

武居はリング上で号泣。リングを下りても涙は止まらず、ファンに謝罪しながら花道を引き揚げた。

元Ｋ−１王者の武居は、キックボクシングから転向して２１年にプロボクシングデビュー。そこから破竹の連勝で９戦目に世界初挑戦で王座奪取。その後も２度防衛していたが、１２戦目で初黒星を喫した。