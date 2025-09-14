育休をとって家事や育児を率先してやっている男性も多いと思いますが、周りにはイクメンアピールをするくせに実際はなにもしていない人も存在するようです。そんな人がSNSでイクメンと崇められていたら、妻として怒りが沸いてきますよね……。

今回は、SNSでイクメンアピールをする夫の話をご紹介いたします。

本当はただのモラハラ夫

「夫はいわゆるなんちゃってイクメンってやつです。SNSで子どもの写真を載せてイクメンアピールをしてるけど、実際はソファに座ってダラダラしてるだけ。子どもの写真だって、自分が遊んであげてるときに撮ったものではなく、私が画像を送ったものを載せてるだけ。たまに自分でお世話してる様子を撮ることもあるけど、一瞬やるだけであとは私に押し付けるような人なんです。

そんな夫は、最近モラハラ発言もひどくなりました。夏休みに私と子どもが庭でプール遊びをしてたとき、夫に『麦茶、用意してくれる？』と聞くと『今忙しいんだけど』『外行く前に水筒でも準備しておけばいいじゃん』『俺ならそうするね』『本当に要領悪いよね』と嫌味を言ってきて、なにもしてくれませんでした。こんな人がSNSでイクメン扱いされていると思うと、鳥肌が立ちます……」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ SNSの姿は、なんとでも偽ることができます……。家事や育児の大半を奥さんがやっているのに、夫がイクメンアピールをしていたら誰でもイラッとしますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。