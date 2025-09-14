8日に脳腫瘍との闘病を公表したLUNA SEAのドラマー真矢（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。メンバーやファンの激励への感謝を示した。

「りゅうちゃん、すぎぞー、いのらんちゃん、じぇーさん、スタッフの皆さま、そしてみんなへ」と書き出すと、「先だっては愛のあるメッセージを本当にありがとうございます」と感謝を記した。

「その頃の自分にはみんなのメッセージにどれだけ支えられた事でしょう」と続け、「今はやっと1人で立つ事ができて、スマホの文字も打つスピードが早くなってきました。今までスマホのロック画面の解除に5分とかかかってましたから笑笑」とした。

「やっと生きてるというか、生かされている実感が湧いてきました」とし、「体も運動能力的には小学校にも満たないくらいだと思いますが、今すごく幸せです」とその喜びをかみしめた。

また、「ささやかながら目標ができました」とし、「その目標に向かって1歩踏み出してみたいと思います。みんな本当にありがとう」と言葉を紡いだ。

真矢は8日、自身のSNSで、脳腫瘍と診断されたことを告白。また、20年にはステージ4の大腸がんと診断され、闘病していたことも明かした。