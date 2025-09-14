昨年末に事務所を退所し、今年からフリーとして活動している櫻井おとの。現在の心境は。

「これまではスケジュールの管理など事務所におまかせしていたので、自分で色々調整するのが大変ですね。逆に言えば、自分のやりたいことを主張できるということでもあるので、それはフリーになってよかったことだなって思います。グラビアに関しても、自分の中にあるイメージを提案して、一緒に作り上げていく感覚が以前より強まったんじゃないかなって」

グラビアを続けようと思った理由は？

「一時期控えていたこともあったんですけど、やっぱりグラビアのお仕事が自分の輝ける場所だと思ったんです。私がグラビアを始めたころはSNSのフォロワー数がまだ2万人くらいだったんですけど、色々なお仕事をさせていただくなかで、グラビアで私のことを見つけてくれる方がいちばん多くて。それに、グラビアの現場ってそれぞれの色があるというか、それが私はすごく好きなんです。フリーになって、さらに自分自身で制作に関わることができるので、どういうグラビアになるのか、これまで以上に楽しみなんです」

さくらいおとの

23歳 2002年8月17日生まれ 静岡県出身 T158・B88W63H86 現在、DMM TVにて配信中の『朝倉未来Presents 超バトル型 恋愛サバイバル LOVE RING』に出演。そのほか最新情報は、公式X（@oto_178s）、公式Instagram（@o_to.08）にて

